Уже подготовлен первый проект интегрированного плана климата и энергетики до 2030 года.

Украина стремится отказаться от использования угля, чтобы к 2050 году стать климатически нейтральной.

Читайте такжеНалог на СО2 могут увеличить для компенсации "зеленого тарифа"Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook, об этом заявил заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков во время заседания Комитета по энергетике и климату Энергетического сообщества.

По его словам, Комитет работает над дорожной картой по декарбонизации и фокусируется на трех основных целях: энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии и уменьшение выбросов парниковых газов.

Почему это важно

Важность этих направлений обусловлена тем, что именно на энергетический сектор приходится более 2/3 вредных выбросов и парниковых газов.

По информации пресс-службы, уже подготовлен первый проект интегрированного плана климата и энергетики до 2030 года. Также будет пересмотрена Энергетическая стратегия Украины до 2035 года с учетом климатических вызовов. Новая стратегия будет соответствовать "Европейскому зеленому курсу".

В Минэнерго отметили, что Украина рассматривает возможность вступления в Безугольный альянс.

"Рассматриваем два сценария прекращения использования угля: базовый предусматривает отказ от угля в энергетике к 2070 году, а оптимистичный - к 2040 году. Идеально это сделать до 2050 года. Именно этот год является годом климатической нейтральности Европейского континента", - сказано в сообщении.

В министерстве считают, что отказ от угля является важной частью безуглеродной стратегии Украины, но она требует инклюзивной и справедливой трансформации угольных регионов.

Что этому предшествовало

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что для Украины вполне реально достичь климатической нейтральности в 2050 году, при этом в Украине уже внедряются ряд направлений, соответствующих "Европейскому зеленому курсу".

Справка УНИАН.

В Украине около 30% электроэнергии вырабатывается тепловыми электростанциями, работающими на угле.

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Автор: Анна Бредихина