Фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 32 цента.

Во вторник, 20 декабря, цены на нефть продолжили рост. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или на 0,2%, до 79,95 доллара за баррель на 07:10 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 75,51 доллара за баррель, после роста на 90 центов на предыдущей сессии.

Оба контракта подорожали более чем на 1 доллар в начале сессии. Как говорится в материале, рост цены ограничен неопределенностью относительно влияния растущего количества случаев заболевания COVID-19 в Китае.

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В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция потребовала от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила были связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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