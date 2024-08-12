На прошлой неделе Brent выросла на 3,7%, тогда как WTI продемонстрировала рост на 4,5%.

В понедельник, 12 августа, цены на нефть выросли, поскольку опасения относительно рецессии в США снизились, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке осталась на высоком уровне. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 73 цента, или 0,9%, до 80,39 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 88 центов, или 1,2%, до 77,72 долларов.

"Поддержка поступает от лучших, чем ожидалось, американских данных на прошлой неделе, которые уменьшили опасения относительно рецессии в США", – говорится в заявлении аналитика IG Markets Тони Сикамора.

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Эксперт добавил, что сейчас тревогу у рынка вызывают планы Ирана по мести Израилю за убийство им ключевых персон в группировках ХАМАС и Хезболла. "Рынок все еще ждет ответа Ирана", – говорит представитель ING Уоррен Паттерсон.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, ранее стало известно о планах Ирана осуществить атаку на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Якобы ее следует ожидать 12-13 августа.

В то же время сообщалось, что Тегеран может пересмотреть планы относительно своей мести. Это якобы связано с активными попытками Администрации США избежать эскалации на Ближнем Востоке.

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