Отмечается, что атака именно в эти дни может иметь эмоциональное и психологическое воздействие на жителей Израиля.

Иран планирует осуществить атаку на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 12-13 августа. В эти дни страна отмечает праздник Тиша-Бе'ав.

Об этом пишет The Jerusalem Post. Отмечается, что о подобных планах Ирана рассказали представители западной разведки в комментарии Sky News Arabia. Ожидается, что атака будет координироваться с "Хезболлой" – поддерживаемой Ираном террористической группой, базирующейся в Ливане.

"В Тиша-Бе'ав евреи оплакивают разрушение Первого и Второго храмов. Во время ежегодного события происходит пост, траур и практика самоотречения", – говорится в материале.

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Отмечается, что атака именно в эти дни может иметь эмоциональное и психологическое воздействие на жителей Израиля.

Обострение между Ираном и Израилем: что предшествовало

31 июля в своей резиденции в Тегеране был убит лидер политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. Вместе с ним погиб один из его охранников. После этого представитель Ирана в ООН Саид Иравани заявил, что Иран проведет "спецоперацию" против Израиля в качестве мести за ликвидацию Хании.

Впоследствии СМИ со ссылкой на иранских чиновников писали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Украина одной из первых начала эвакуацию граждан из Ливана. Из страны уже вывезли несколько десятков украинцев.

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