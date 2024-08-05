Ранее уже появлялись сигналы об обеспокоенности относительно состояния спроса в Китае.

Цены на нефть снова пошли в низ. Падение усилилось из-за опасений относительно перспектив крупнейших экономик мира, а именно - Китая и США. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 76 долларов за баррель и достигли самого низкого уровня с января этого года. В свою очередь, цены на West Texas Intermediate упали ниже 73 долларов за баррель.

С одной стороны существуют беспокойства относительно рецессии в США, которые вызвал слабый июльский отчет о занятости. С другой, на цены давит снижение потребления дизельного топлива в Китае - крупнейшего источника роста спроса на нефть в мире.

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Кроме этого, "черное золото" оказалось под давлением решения группы ОПЕК+ по соблюдению плана поэтапного добровольного сокращения добычи с октября. По мнению аналитиков, это означает, что поставки нефти увеличатся позже в этом году.

По данным опроса Reuters, проведенного в пятницу, добыча нефти ОПЕК в июле выросла, несмотря на сокращение добычи группой. В то же время потери нефтяных цен ограничили геополитические риски на Ближнем Востоке.

Новый кризис на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, на прошлой неделе на цены на нефть существенно повлияло убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, которое повысило угрозу перерастания напряжения между Израилем и Ираном в полноценную войну.

Впрочем, позже Тегеран заявил, что хочет наказать Израиль, однако предпочитает избежать полномасштабной войны. По мнению экспертов, ждать иранский ответ можно уже в ближайшее время.

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