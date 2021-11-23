Цена газа на бирже выросла до 33,6 тыс. грн.

Спотовые цены на газ в Европе в течение суток выросли на 9%, перешагнув психологическую отметку, и достигли 1051 долларов за тысячу кубов.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Таким образом, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF вновь приблизилась к 90,6 евро за МВт-ч.

При этом еще утром цена газа снижалась до отметки 82,6 евро за МВТ-ч. (965 долл. за тыс. куб. об).

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 23 ноября составила 33,6 тыс. грн за тысячу кубометров (+5% за неделю).

Цены на газ в Украине коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина является частью европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива. Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Цена газа:

6 октября 2021 года цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 67 евро за МВт-ч (800 долл. за куб. об).

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем, выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

15 ноября 2021 года спотовые цены на газ в Европе возобновили рост, поднявшись до 81 евро за МВт-ч после значительного снижения.

Автор: Анна Бредихина