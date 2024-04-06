Сейчас правительство изучает различные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина нуждается в усовершенствованной ПВО, чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом.

"Разрушения были значительные - и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", - рассказал чиновник в интервью Bloomberg.

По его словам, хотя официально убытки еще не подсчитаны, они уже измеряются миллиардами гривен и продолжают расти. Геращенко отметил, что масштабы могут достичь миллиардов долларов.

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Отмечается, что сейчас пострадало шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать с Запада этой зимой. ДТЭК заявила, что 80% ее объектов серьезно повреждены.

Галущенко рассказал, что Украина активно ищет энергетическое оборудование по всему миру для замены поврежденного. Однако эта охота может быть напрасной, если не будет достаточно ПВО. Этой весной Россия начала обстреливать тепловые и гидроэлектростанции Украины. Эти атаки грозят не только потерей электроэнергии, но и экологическими катастрофами.

"Атаки на гидроэлектростанции являются актами терроризма и военными преступлениями, поскольку они влияют не только на производство энергии, но и на работу дамб на реках", - пояснил министр.

Он добавил, что Россия хочет разрушить украинскую экономику. Больше повреждений сети усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика.

"Мы обязательно будем общаться с людьми. Каждый хочет жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения... В зависимости от ситуации в июле-августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных убытков мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", - сказал Галущенко.

Однако он не исключает вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Сейчас правительство изучает различные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов. Это при этом, что в июне прошлого года после зимних атак цена на электроэнергию выросла почти вдвое.

"Сегодня ситуация еще сложнее по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - добавил министр.

Рост тарифов - последние новости

Тарифы на электроэнергию в Украине будут повышены, поскольку из-за атак Российской Федерации по украинским объектам генерации и распределения ряд критических энергообъектов нуждаются в ремонте. Так считает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предположил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 3,5 грн. Сейчас он составляет 2,64 грн./кВт.

Стоит добавить, что украинские власти в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

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