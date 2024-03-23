Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украинские власти в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

"В целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов", - говорится в Меморандуме.

Как указывается в документе, стабилизация системы "в конце концов потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов (особенно после того, как война закончится), с одновременным выделением адекватных и целевых ресурсов для уязвимых домохозяйств".

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Повышению платежной дисциплины будет способствовать и отмена моратория на отключение потребителей-должников с 29 декабря 2023 года.

Программа реформ в энергетическом секторе

Как указывается, после окончания войны, нужно будет восстановить и усилить конкуренцию на оптовых и розничных рынках газа. В частности, Кабинет министров примет "Дорожную карту" постепенной либерализации энергетических рынков с четким планом реализации на период после военного положения.

Кроме того, компании теплокоммунэнерго накопили значительную задолженность перед "Нафтогазом" до и после начала войны. Причиной этого является разница в тарифах и последствия войны. В связи с этим будет установлен объем просроченной задолженности и финансовое положение с помощью анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой (структурный маяк, конец июня 2024 года). Это поможет установить размер задолженности и финансовое положение предприятий теплокоммунэнерго.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.

Новый транш от МВФ

12 февраля в Киев прибыла миссия МВФ для проведения встреч с представителями власти Украины и другими партнерами. С 13 февраля под координацией МВФ начал работу Фонд по развитию способности Украины

Как сообщал УНИАН, 21 марта Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение четвертого транша Украине на сумму примерно 880 миллионов долларов.

Там отметили, что в течение 2023 года украинская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, в частности благодаря устойчивым показателям роста, резкой дезинфляции и поддержке достаточного уровня резервов.

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