Дизтопливо упало в цене на 1,37 грн за литр.

За месяц средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривну и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 79 копеек, - до 57,57 грн/л, а дизельное топливо - на 1,37 гривны, - до 54,30 грн/л, следует из данных ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Следует заметить, значительное снижение цен на топливо фиксировалось 24-27 ноября благодаря акционным предложениям сетей, которые были приурочены к "Черной" пятнице. Однако за месяц на станциях государственной сети "Укрнафта" все виды горючего подешевели на 2 гривны: бензин А-95 - до 51,90 грн/л, бензин А-95+ - до 53,90 грн/л, ДТ - до 52,90 грн/л.

На ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Все виды бензинов остались без изменений. Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подешевели на 1 гривну, до 53,90 и 55,90 грн/л соответственно, дизтопливо - на 2 гривны, до 52,90 грн/л.

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Сеть Avias снизила цены на бензины на 2,5 гривны, на ДТ - 1,5 гривны. В частности бензин марки А-95 упал в цене до 53,50 грн/л, А-95+ - до 54,00 грн/л, дизельное топливо - до 53,50 грн/л.

Сети AMIC, Shell, SOCAR, "Авантаж 7", Prime, "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп", Marshal и другие снизили цены на топливо в пределах 0,5-2,5 грн/л.

Ситуация с горючим в Украине: что известно

21 ноября директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что на рынке нет признаков дефицита бензина и дизельного топлива в отличие от сжиженного газа.

23 ноября он сказал, что наиболее массово исчез газ в сети "Привата". При этом там, где газ пока остался, цены выросли до 39,6 грн/л. перебои с поставками также наблюдаются на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Avantage.

Со всем тем, по словам эксперта топливного рынка Куюна, в связи со снижением цен на нефть тренд на снижение цен на топливо в украинских АЗС имеет положительную динамику.

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