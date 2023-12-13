Средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась до 52,67 грн за литр.

Сегодня средняя цена в Украине на бензин А-95 снизилась на 29 копеек и составляет 52,67 грн за литр, бензин А-95 Премиум подешевел на 27 копеек — до 55,63 грн за литр, а дизельное топливо – на 25 копеек, до 52,63 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Сеть АЗС "Авиас" снизила цены на все виды топлива на 1 гривну. В частности бензин марки А-95 подешевел до 51 грн за литр, А-95+ - до 51,50 грн за литр, дизельное топливо - до 51 грн за литр.

Также на 1 гривну все виды топлива подешевели на станциях таких сетей как Shell, "Автотранс", BVS, Prime, ZOG и "Катрал".

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Отныне на Shell бензин марки А-95 стоит 55,49 грн за литр. Премиальная "пятерка" - 57,89 грн за литр, а дизтопливо-54,49 грн за литр.

Бензин марки А — 95 на АЗС Prime стоит 50,50 грн за литр, литр дизтоплива-ровно 50 грн.

UPG снизила цены на топливо на 50 копеек: бензин марки А-95 подешевел до 51,70 грн за литр, А-95+ - до 53,70 грн за литр, дизельное топливо — до 50,70 грн за литр.

Такие сети, как "БРСМ-Нафта", KLO, U.GO, Neftek и другие уменьшили цену на все виды топлива на 0,15-2 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Цены на топливо в Украине продолжают снижаться. По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, за ноябрь средняя цена на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривны, до 54,36 грн/л. Бензин А - 95+ подешевел на 79 копеек, до 57,57 грн/л, а дизельное топливо-на 1,37 гривны, до 54,30 грн/л.

Демарш цен продолжается и в декабре. За пол месяца в среднем бензин А-95 по стране "сбросил" по 1,5 гривны на литре (с 54,24 до 52,67 грн).

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