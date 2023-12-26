За сутки средняя стоимость газа на АЗС страны уменьшилась на 27 копеек, до 30,49 грн за литр. За декабрь литр автогаза подешевел в среднем на 6,25 гривен, свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".
В сети АЗС "Авиас" стоимость газа в среднем уменьшилась на 1,61 гривны, до 30,07 грн за литр. Подешевел ресурс и на АЗС "Авантаж 7" и Mango. Ценник на газ у операторов снизился на 50 копеек, до 28,45 и 29,73 грн за литр соответственно.
Сеть U.GO "срезала" с ценника 42 копейки. Отныне литр автогаза стоит 30,94 грн за литр. Больше всего за сутки подешевел литр автогаза на АЗС "Рур груп" (-2 грн). Ресурс в этой сети отныне стоит 29 грн за литр.
Сети АЗС VostokGaz, VST и другие тоже уменьшили стоимость этого вида горючего на 30-80 копеек.
Ситуация с топливом: что известно
Когда осенью началась забастовка польских перевозчиков на границе, Украина потеряла до 30 процентов общего импорта сжиженного газа. Когда этот поток остановился, это сразу привело к дефициту на рынке. Такой большой объем очень трудно было быстро заместить и поэтому цены на автогаз пошли вверх.
За ноябрь цены на автогаз выросли на 8 гривен - с 28 до 36 гривен за литр. Однако за декабрь, когда транспортные потоки переформатировались, автогаз потерял в цене 6,25 гривен - с 36,74 до 30,49.
Впрочем, тормозится динамика удешевления бензинов и дизеля. Если за первую неделю декабря бензин марки А-95 сбросил в цене 90 копеек, за вторую - почти гривну, то за третью лишь 65 копеек.
При этом, по мнению экспертов, после новогодних праздников цены на топливо в Украине изрядно подскочат. Это связано с повышением курса валют и мировых цен на нефть. Рост цен можно будет увидеть на вторую неделю января.