За сутки средняя стоимость газа составила 30,49 грн за литр.

За сутки средняя стоимость газа на АЗС страны уменьшилась на 27 копеек, до 30,49 грн за литр. За декабрь литр автогаза подешевел в среднем на 6,25 гривен, свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

В сети АЗС "Авиас" стоимость газа в среднем уменьшилась на 1,61 гривны, до 30,07 грн за литр. Подешевел ресурс и на АЗС "Авантаж 7" и Mango. Ценник на газ у операторов снизился на 50 копеек, до 28,45 и 29,73 грн за литр соответственно.

Сеть U.GO "срезала" с ценника 42 копейки. Отныне литр автогаза стоит 30,94 грн за литр. Больше всего за сутки подешевел литр автогаза на АЗС "Рур груп" (-2 грн). Ресурс в этой сети отныне стоит 29 грн за литр.

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Сети АЗС VostokGaz, VST и другие тоже уменьшили стоимость этого вида горючего на 30-80 копеек.

Ситуация с топливом: что известно

Когда осенью началась забастовка польских перевозчиков на границе, Украина потеряла до 30 процентов общего импорта сжиженного газа. Когда этот поток остановился, это сразу привело к дефициту на рынке. Такой большой объем очень трудно было быстро заместить и поэтому цены на автогаз пошли вверх.

За ноябрь цены на автогаз выросли на 8 гривен - с 28 до 36 гривен за литр. Однако за декабрь, когда транспортные потоки переформатировались, автогаз потерял в цене 6,25 гривен - с 36,74 до 30,49.

Впрочем, тормозится динамика удешевления бензинов и дизеля. Если за первую неделю декабря бензин марки А-95 сбросил в цене 90 копеек, за вторую - почти гривну, то за третью лишь 65 копеек.

При этом, по мнению экспертов, после новогодних праздников цены на топливо в Украине изрядно подскочат. Это связано с повышением курса валют и мировых цен на нефть. Рост цен можно будет увидеть на вторую неделю января.

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