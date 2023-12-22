Средняя цена в стране на бензин А-95 составляет 51,78 грн/л.

За неделю (с 15 по 22 декабря) средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 65 копеек и составляет 51,78 грн за литр, бензин А-95 Премиум подешевел на 81 копейку — до 54,77 грн за литр, а дизельное топливо – на 38 копеек, до 52,01 грн за литр. Впрочем, динамика удешевления горючего тормозится. Если за первую неделю декабря бензин марки А-95 сбросил в цене 90 копеек, за вторую - почти гривну, то сейчас лишь 65 копеек, свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

На станциях ОККО и WOG бензины подешевели на 1 гривну: а-95 — до 54,99 грн за литр, А-95+ — до 56,99 грн за литр. Цена на ДТ в этих сетях осталась на прежнем уровне - 54,99 грн за литр.

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UPG снизила цены на бензины на 1,1 гривну: бензин марки А-95 подешевел до 50,60 грн за литр, А-95+ — до 54,20 грн за литр.

Бензины на АЗС сети KLO подешевели на 50 копеек. Бензин А-95 — до 51,59 грн за литр, А-95+ - до 52,99 грн за литр, дизтопливо - до 51,99 грн за литр.

Государственная "Укрнафта" не меняла ценники на топливо. В этой сети бензин марки А-95 продается по 49,90 грн за литр, премиальная "пятерка" стоит 51,90 грн за литр, дизтопливо - 54,99 грн за литр.

Сеть "Авиас" снизила цены на топливо на 98 копеек. Литр бензина А-95 сейчас стоит 50,02 грн за литр, А-95+ — 51,50 грн за литр, дизтопливо - 50,36 грн за литр.

Одни из самых низких цен на топливо показывают сети "Авантаж -7", RLS и VostokGaz. Обычная пятерка там стоит менее 49 грн за литр.

Такие сети как Amic, Chipo, Mango, Neftek, ZOG и другие уменьшили цену на все виды горючего на 0,12-2,0 гривен.

Цены на топливо: последние новости

Стало известно, как менялась стоимость горючего на АЗС в ноябре. За последний месяц осени средняя цена на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривны - до 54,36 грн/л. Бензин А-95+ подешевел на 79 копеек – до 57,57 грн/л, а дизельное топливо - на 1,37 гривны, до 54,30 грн/л.

При этом, по мнению экспертов, после новогодних праздников цены на топливо в Украине сильно подскочат. Это связано с повышением курса валют и мировых цен на нефть. Рост цен можно будет увидеть во вторую неделю января.

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