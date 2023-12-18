Больше всего за выходные подешевел автогаз в сети Motto – на 1,51 грн/л, до 30,98 грн/л.

В течение выходных, 16-17 декабря, средняя стоимость газа в стране уменьшилась на 43 копейки, до 32,37 грн за литр. В то же время в некоторых сетях цена этого горючего опустилась ниже 30 грн за литр, свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на "Авантаж 7" автогаз отныне стоит 29,45 грн/л, на RLS – 29,60 грн/л, а на станциях "Катрал" – 29,77 грн/л.

Больше всего за выходные подешевел автогаз в сети Motto – на 1,51 грн, до 30,98 грн/л, меньше всего – на станциях "Авиас" – на 5 копеек, до 34,37 грн/л.

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Автогаз на АЗС ОККО и WOG подешевел на 50 и 53 копейки, до 32,99 грн/л и 32,98 грн/л соответственно.

В сети Аmис цена на этот вид горючего уменьшилась на 94 копейки, до 32,82 грн/л. "Укрнафта" ценник на АЗС не пересматривала: газ в сети стоит 31 грн/л, что ниже среднего показателя по стране.

На АЗС "БРСМ-Нафта" газ подешевел на 72 копейки, до 30,48 грн/л.

В сетях VostokGaz, UPG, "Катрал" и Luxwen стоимость этого вида горючего уменьшилась на 1 гривну и составляет 29,77-30,99 грн/л.

Ситуация с автогазом: что известно

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, когда осенью началась забастовка польских перевозчиков на границе, Украина лишилась до 30 процентов общего импорта сжиженного газа. Когда этот поток остановился, это сразу привело к дефициту на рынке. Такой большой объем очень трудно было быстро заместить и поэтому цены на автогаз пошли вверх.

За ноябрь цены на автогаз выросли на 8 гривен (с 28 до 36 грн за литр). Однако за первые две недели декабря, когда транспортные потоки переформатировались, "золотой" автогаз потерял в цене 4,37 гривны (с 36,74 до 32,37).