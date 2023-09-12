Цена российского газа для Китая составит $297,3 в 2023 году и $271,6 в 2024 году.

Цена на российский газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет и, по всей видимости, будет намного ниже, чем цена, по которой Москва продает газ Европе.

Как сообщает Reuters, это следует из документа российского правительства, с которым ознакомилось агентство. Согласно прогнозу социально-экономического развития России до 2026 года, в 2024 году экспорт нефти из России также снизится, тогда как в 2024 году ожидается рост цен на российскую нефть.

Цена российского трубопроводного газа не разглашалась агрессором с момента начала поставок в 2019 году, хотя аналитики давно подозревали, что она намного ниже той, по которой Россия продает газ в Европу.

Видео дня

Согласно документу, цена российского трубопроводного газа для Турции и Европы, где наблюдается резкое снижение импорта товаров из России из-за вторжения в Украину, как ожидается, снизится в этом году до $501,6 за тысячу кубометров и $481,7 в 2024 году с $983,8 в 2022 году.

Для Китая она составит $297,3 и $271,6 в 2023 и 2024 годах соответственно.

Экспорт сырой нефти из России также снизится в этом году до 247 миллионов тонн (4,96 миллиона баррелей в день) с 248,2 миллиона тонн в 2022 году. Ожидается, что в следующем году он снизится до 240 миллионов тонн, а затем восстановится до 247 миллионов тонн в 2025 году.

Вице-премьер страны-агрессора Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в день до конца года, "чтобы сохранить стабильность и баланс" на нефтяных рынках.

В документе показано, что экспортная цена российской нефти прогнозируется на уровне $71,3 за баррель по сравнению с $79,6 в 2022 году и $63,4, ожидаемыми в этом году, что выше ценового потолка в $60, установленного Западом.

Российский газ и Китай

В августе 2023 года Туркменистан сорвал Кремлю увеличение поставок газа в Китай. Туркменистан категорически отказался подключить РФ к своему трубопроводу.

Москва отчаянно нуждается в новом газовом рынке, так как из-за санкций больше не может качать прежние объемы в Европу. РФ сейчас поставляет свой газ в КНР по газопроводу "Сила Сибири", однако его мощности ограничены объемами в 16 млрд. кубов в год. Этого категорически не хватает для замещения рынка ЕС. К тому же, Китай соглашается покупать российский газ по цене в 2,5 раза ниже европейской.

Вас также могут заинтересовать новости: