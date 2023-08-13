Туркменистан категорически отказался подключить РФ к своему трубопроводу.

Крупнейший поставщик трубопроводного газа в Китай - Туркменистан - не планирует подключать Россию к трубопроводу, по которому газ поставляется в КНР.

Как говорится в сообщении туркменского МИД, заявления агрессора о расширении "газового союза", в который РФ пригласила Казахстан и Узбекистан, вызывают вопросы и напрямую затрагивают интересы Туркменистана.

Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в Китайскую Народную Республику, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами.

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В настоящее время функционируют три ветки газопровода "Туркменистан – Китай" по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны. Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном "Туркменгаз" и китайской нефтегазовой компанией CNPC.

"Сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном. Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан – Китай" не входят", - отметили в МИД Туркменистана.

Китайский трубопровод и позиция Туркменистана

12 августа 2023 года Туркменистан предостерег Россию от попыток расширить свое влияние на цепочку поставок природного газа из Центральной Азии в Китай после того, как Москва заявила, что к ее "газовому союзу" с Казахстаном и Узбекистаном могут присоединиться другие страны.

Туркменистан, Узбекистан и Казахстан качают газ в Китай по трубопроводу, пересекающему три страны; львиная доля газа поступает из Туркменистана, поскольку две другие страны столкнулись с сильным ростом внутреннего спроса на газ.

Россия, пытающаяся открыть новые азиатские рынки для своего газа после западных санкций, заявила в 2022 году, что создает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном, который упростит доставку и экспорт газа им и третьим сторонам.

До сих пор единственным практическим шагом, о котором объявил союз, был план реверсирования другого газопровода, который соединяет Туркменистан, Узбекистан и Казахстан с Россией, чтобы российский "Газпром" мог поставлять газ в Узбекистан, который начал испытывать нехватку энергии.

Министерство иностранных дел России заявило, что газовый союз может быть расширен, поскольку другие страны заинтересованы в присоединении к нему, однако не назвало ни одной конкретной страны.

Министерство иностранных дел Туркменистана отреагировало на это заявление, заявив, что с ним не проводились консультации по поводу возможного добавления новых поставщиков в китайский трубопровод.

Сейчас Москва отчаянно нуждается в новом газовом рынке, так как из-за санкций больше не может качать прежние объемы в Европу. РФ сейчас поставляет свой газ в КНР по газопроводу "Сила Сибири", однако его мощности ограничены объемами в 16 млрд. кубов в год. Этого категорически не хватает для замещения рынка ЕС. К тому же, Китай соглашается покупать российский газ по цене в 2,5 раза ниже европейской.

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