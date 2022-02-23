Ранее газ выше 1000 долларов за тыс. куб.м. торговался в Европе в декабре 2021 года.

Спотовые цены на газ в Европе впервые в текущем году превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Днем в среду цена ближайшего (мартовского) фьючерса на хабе TTF достигла 1 004 долл./тыс. куб.м., тогда как во вторник торги на TTF закрылись на уровне 925 долл.

Цены на газ в Украине также отреагировали на европейские котировки.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 23 февраля составила свыше 30 тысяч грн за тыс. куб.м.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских хранилищах сокращаются объемы газа, но отбор замедлен в связи с климатическими условиями.

Справка УНИАН. Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна является интегрированной частью европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: