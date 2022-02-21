Сообщается, что отбор газа из хранилищ остался на уровне прошлой недели – 35-45 млн кубометров в сутки.

За семь дней запасы объемов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сократились на 2,9%, или на 300 млн кубометров.

Как сообщается на сайте государственной компании "Укртрансгаз", по состоянию на 19 февраля запасы природного газа составляли 10,3 млрд куб. м при максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ остался на уровне прошлой недели – 35-45 млн кубометров в сутки. Замедлению отбора газа способствовала теплая погода.

На сегодняшний день украинские газохранилища заполнены на 33,3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в настоящее время запасы газа в ПХГ меньше на 45,2% (18,8 млрд куб. м).

Запасы газа в Украине

По данным "Укртрансгаза", к началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за относительно теплой погоды Украина за январь потребила газа на 600 млн куб. м меньше запланированных объемов.

НАК "Нафтогаз Украины" планировал в феврале импортировать около 300 млн куб. м газа из стран Европы по рыночной цене, которая в настоящее время достигает тысячи долларов за тысячу кубометров.

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