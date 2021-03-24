По словам Шмыгаля, госкомпания «Энергоатом» продолжит поставлять электричество для людей по льготной цене.

Кабинет министров сегодня, 24 марта, примет решение о том, чтобы цена на электроэнергию для населения в Украине с 1 апреля осталась неизменной, на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Как передает корреспондент УНИАН об этом в начале заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Сегодня мы примем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 грн за кВт-ч. Государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электричество для людей по льготной цене», - сказал он.

Сколько платили украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

5 августа Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию «Энергоатом» продавать около 50% своей электроэнергии, а госкомпанию «Укргидроэнерго» продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт-час. Ранее «Энергоатом» был обязан продавать для нужд населения 80% своей электроэнергии, а «Укргидроэнерго» - 35%. Оставшуюся электроэнергию госкомпании могут продавать на рынке двухсторонних договоров и других сегментах рынка.

Отчет Еврокомиссии

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

18 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

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Автор: Анна Бредихина