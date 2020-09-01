Принятие документа позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому тариф на поставку электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравнивается к тарифу на поставку электроэнергии населению.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2098 «Относительно поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома» проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравниваются по тарифу к поставкам электроэнергии населению.

Что изменится

Отмечается, что принятие законопроекта позволит обеспечить гарантированное потребление электроэнергии для обеспечения функционирования имущества многоквартирного дома на одинаковых условиях с поставкой электроэнергии населению, что позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социальной напряженности.

Хронология событий

17 июня Рада одобрила в первом чтении законопроект №2098 «Относительно поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома».

20 мая 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает внедрение публичных договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

В январе 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила стоимость электроэнергии, потребляемой на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах, на уровне цен для населения, отменив постановление НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года №2010.

21 декабря 2018 года НКРЭКУ своим постановлением исключила пункт, согласно которому тарифы на электроэнергию, используемую в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели, были установлены на уровне тарифов для населения, что привело к существенному повышению стоимости такой электроэнергии.

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Автор: Елена Коваленко