Средняя стоимость бензина марки А-92 составляет 27,29 грн/л, бензин марки А-95 в среднем стоит 28,30 грн/л.

Розничные сети АЗС 3 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л.

Об этом сообщает Enkorr.ua.

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Средняя стоимость бензина марки А-92 составляет 27,29 грн/л, бензин марки А-95 в среднем стоит 28,30 грн/л.

В сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,98 грн/л, ДТ — до 29,98 грн/л. На 40 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 27,58 грн/л, «пятерки» — 28,58 грн/л, дизтоплива — до 27,08 грн/л.

На станциях BVS бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Chipo подняла цены на 24-32 коп./л.

Motto подняла цены на бензины в Черкасской области на 50 коп./л, а на ДТ в Днепропетровской области — на 20 коп./л.

Дизтопливо на станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области подешевело на 50 коп./л (до 24,29 грн/л), а в Сумской — подорожало на 20 коп./л (до 24,99 грн/л).

Предыдущее подорожание

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

18 января 2021 года розничные операторы также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Розничные операторы 19 января также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН