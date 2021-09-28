Утром, 28 октября 2021 года, цена на газ в Европе поднялась до рекордного максимума, превысив психологическую отметку в $1000.
Согласно данным биржи ICE Futures цена ближайшего, октябрьского, фьючерса на спотовый индекс TTF на газ достигла 85,24 евро за МВт*ч, или $1030 за тысячу кубометров.
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Сегодня цена газа преодолела исторический максимум, установленный в марте 2018 года.
Тогда рекордная стоимость составила $969 за тысячу кубометров.
Что ждет Украину:
Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.
"Сейчас мы побили исторический максимум цены... идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.
Как менялась цена:
- С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.
- В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.
- 1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.
- В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.
- 10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.
- Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.
- 14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.
- 15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.
- Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.
- 20 сентября 2021 года спотовые цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли почти 73 евро за мегаватт-час.