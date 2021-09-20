Цена голубого топлива повысилась до почти 900 долл. за тыс. кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли почти 73 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные на биржи ICE Futures.

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Таким образом, на 20 сентября цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 900 долл. за тысячу кубометров.

При этом еще 20 августа стоимость газа была ниже 40 евро за мегаватт-час (495 долларов за тыс. куб. м), то есть за месяц она выросла почти вдвое.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах за холодную зиму и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Что ждет Украину:

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

"Сейчас мы побили исторический максимум цены... идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.

Как менялась цена:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.

В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.

10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.

Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.

14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.

15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

Автор: Анна Бредихина