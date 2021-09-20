20 сентября цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 900 долл. за тысячу кубометров / Иллюстрация REUTERS

Спотовые цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли почти 73 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные на биржи ICE Futures.

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Таким образом, на 20 сентября цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 900 долл. за тысячу кубометров.

При этом еще 20 августа стоимость газа была ниже 40 евро за мегаватт-час (495 долларов за тыс. куб. м), то есть за месяц она выросла почти вдвое.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах за холодную зиму и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Что ждет Украину:

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

"Сейчас мы побили исторический максимум цены... идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.

Как менялась цена:

  • С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.
  • В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.
  • 1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.
  • Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.
  • В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.
  • 10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.
  • Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.
  • 14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.
  • 15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

  • Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

  • Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

Автор: Анна Бредихина