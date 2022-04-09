Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна.

Источники излучения и части топлива из Чернобыльской АЭС оккупанты во время отступления вывезли "на сувениры".

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) в Чернобыле.

Так, по данным ДАЗВ в Чернобыле функционировали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами.

"В госпредприятии "Экоцентр" оккупанты уничтожили центральную аналитическую лабораторию по характеризации радиоактивных отходов (РАО). При этом они несанкционированно проникли в хранилище источников ионизирующего излучения, где хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники и угнали и повредили 133 источника суммарной активностью порядка 7 млн беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг РАО с наличием бета - и гамма - излучения", - сообщает "Энергоатом".

Даже небольшая часть, отмечают в ведомстве, этой активности является смертельно опасной при непрофессиональном и неконтролируемом обращению с ним, однако пока неизвестно где эти источники находятся сейчас.

"Русские захватчики-мародеры также разграбили и уничтожили офисы и лабораторию Института проблем безопасности АЭС. Они вывезли компьютеры, оргтехнику, разбили или уничтожили лабораторное оборудование и измерительные приборы, а еще ограбили гараже с автотехникой, которая использовалась для доставки ученых на объекты исследований", - сообщают в ДАЗВ.

Так, в лабораториях были источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие", которые ученые использовали для исследований. Где эти материалы тоже неизвестно.

"Вероятнее всего, считают в ДАЗВ, что и источники излучения, и части топлива оккупанты вывезли "на сувениры", и тогда эти "герои" заберут премии Дарвина даже в тех обреченных рашистів, которые месяц вдыхали пыль Рыжего леса, находясь в нем. Ведь ношение такого сувенира с собой в течение двух недель неизбежно приведет к радиационным ожогам, лучевой болезни и необратимым процессам в организме", - отмечают в "Энергоатоме".

Напомним, российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

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