По словам сенатора запуск газопровода станет геополитической победой президента России Владимира Путина.

Договоренность между США и Германией относительно завершения строительства газопровода "Северный поток-2" станет катастрофой для США.

Об этом говорится в заявлении сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза.

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По словам сенатора запуск газопровода станет геополитической победой президента России Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для союзников США.

"Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Диктаторы по-прежнему будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу", — заявил сенатор.

Ограничение работы газопровода

Ранее глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что позитивное для Украины решение Европейского суда позволит запретить использование более чем на 50% газопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на территории Германии.

Это, в свою очередь, может усилить позиции Украины в сохранении транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

15 июля 2021 года в споре с "Газпромом" из-за "Северного потока" Европейский суд встал на сторону Украины.

Газопровод OPAL

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность - 36,5 млрд кубометров газа в год.

Газопровод EUGAL

Газопровод EUGAL - это газопровод длиной 480 км от Балтики до немецко-чешской границы. Газопровод интегрирован в газотранспортную сеть Германии и позволяет транспортировать газ как из "Северного потока-1", так и из "Северного потока-2".

«Северный поток-2»

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1". Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Елена Коваленко