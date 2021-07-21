Ранее Bloomberg сообщал, что в отношении РФ могут применить новые санкции, если Москва использует газопровод в качестве оружия против Украины.

США и Германия достигли соглашения в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2".

О сделке они могут объявить 21 июля, пишет The Wall Street Journal co ссылкой на источники.

Администрация Байдена прекратит противостоять завершению строительства газопровода, изменив политику США.

Германия согласится помочь Украине в энергетических проектах и ​​дипломатических вопросах.

Читайте такжеСША отправляют советника Госдепа в Украину и Польшу из-за "Северного потока-2"Человек, знакомый с ходом переговоров, сказал, что сделка близка к завершению и ожидается в ближайшие дни.

Другой источник сказал, что о сделке может быть объявлено уже 21 июля.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Людмила Жерновская