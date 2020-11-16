Эксперты и СМИ называют проект TAP конкурентом «Газпрома».

Трансадриатический газопровод (TAP), который связывает каспийский регион с Европой, введен в коммерческую эксплуатацию. Азербайджан начал поставлять с его помощью газ на европейский рынок.

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Об этом сообщается на сайте консорциума TAP AG. Газопровод введен в строй спустя 4,5 года после начала строительства. Его длинна составила 878 км – он пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Что такое Трансадриатический газопровод

Трансадриатический газопровод (TAP) – это европейская ветка Южного газового коридора, которая позволит ежегодно транспортировать 10 млрд кубических метров газа из Азербайджана в Европу. Этот объем можно будет нарастить вдвое.

В 2016 году Еврокомиссия одобрила строительство TAP, работы начались незамедлительно.

Эксперты и СМИ называли проект TAP конкурентом «Газпрома». К разработке TAP причастны швейцарские, норвежские и немецкие компании.

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Автор: Дмитрий Захаров