Трансадриатический газопровод ввели в эксплуатацию / tap-ag.com
Трансадриатический газопровод (TAP), который связывает каспийский регион с Европой, введен в коммерческую эксплуатацию. Азербайджан начал поставлять с его помощью газ на европейский рынок.
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Об этом сообщается на сайте консорциума TAP AG. Газопровод введен в строй спустя 4,5 года после начала строительства. Его длинна составила 878 км – он пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.
Что такое Трансадриатический газопровод
- Трансадриатический газопровод (TAP) – это европейская ветка Южного газового коридора, которая позволит ежегодно транспортировать 10 млрд кубических метров газа из Азербайджана в Европу. Этот объем можно будет нарастить вдвое.
- В 2016 году Еврокомиссия одобрила строительство TAP, работы начались незамедлительно.
- Эксперты и СМИ называли проект TAP конкурентом «Газпрома». К разработке TAP причастны швейцарские, норвежские и немецкие компании.
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