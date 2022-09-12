В Европу было экспортировано 7,3 млрд кубометров газа.

По итогам 8 месяцев 2022 года Министерство энергетики Азербайджана заявило о росте экспорта газа и нефти

Об этом сообщил в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По оперативным данным, за 8 месяцев текущего года экспорт газа вырос на 23%.

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В Европу было экспортировано 7,3 млрд кубометров газа. В Турцию – 5,4 млрд кубометров. В Грузию – 1,7 млрд кубометров.

17,6 из 21,8 млн. тонн добываемой нефти было экспортировано.

"По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 14,4 из 30,6 млрд кубометров добытого газа с приростом на 9,7% было экспортировано", - отметил глава Минэнерго Азербайджана.

Ситуация с газом:

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

Крупнейший импортер газа в Германии объявил о прекращении закупок энергоносителя из РФ. А по данным СМИ, в Евросоюзе договорились об ограничении цены на российский газ.

Тем временем РФ прибегла к прямому шантажу. Она пообещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" после снятия санкций.

10 сентября 2022 год федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия готова к значительному снижению поставок газа из России.

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