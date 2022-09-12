Цены на газ в Европе упали более чем на семь процентов.

12 сентября, цены на газ в Европе упали более чем на семь процентов.

Октябрьский фьючерс на бирже ICE торговался на уровне 2020 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость топлива, несмотря на остановку газопровода "Северный поток", неизменно снижается. Причиной для такой динамики остаются как увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, так и заметно превышающий план уровень заполнения хранилищ.

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Ряд стран, в том числе такие крупные, как Польша и Франция, уже гарантировали успешное прохождение зимнего периода. Одним из наиболее пострадавших членов Евросоюза окажется Германия.

Однако, как показал опрос института изучения общественного мнения Civey, большинство граждан этой страны поддерживают продолжение давления на Россию и готовы потерпеть повышение цен.

Ситуация с газом:

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

Крупнейший импортер газа в Германии объявил о прекращении закупок энергоносителя из РФ. А по данным СМИ, в Евросоюзе договорились об ограничении цены на российский газ.

Тем временем РФ прибегла к прямому шантажу. Она пообещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" после снятия санкций.

10 сентября 2022 год федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия готова к значительному снижению поставок газа из России.

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