Накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны. Об этом говорится в статье европейского издания Politico.
"Это давление наша энергосистема выдерживает прежде всего благодаря атомной энергетике", - цитирует западное издание слова министра энергетики Германа Галущенко.
Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.
"Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой атомный проект требует лет, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда мы имеем 80% готовность строительной части объекта", - отметил министр.
Сегодня для Украины приоритет - максимально восстановить разрушенные Россией объекты генерации до наступления холодов.
"Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию", - сказал Галущенко.
Напомним, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Сейчас он ожидает рассмотрения в сессионном зале.
Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер.