Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны. Об этом говорится в статье европейского издания Politico.

"Это давление наша энергосистема выдерживает прежде всего благодаря атомной энергетике", - цитирует западное издание слова министра энергетики Германа Галущенко.

Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Видео дня

"Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой атомный проект требует лет, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда мы имеем 80% готовность строительной части объекта", - отметил министр.

Сегодня для Украины приоритет - максимально восстановить разрушенные Россией объекты генерации до наступления холодов.

"Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию", - сказал Галущенко.

Напомним, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Сейчас он ожидает рассмотрения в сессионном зале.

Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер.