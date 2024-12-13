Международное агентство по атомной энергии констатирует "постоянные риски для ядерной безопасности во время военного конфликта".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатирует сокращение производства электроэнергии большинством действующих ядерных реакторов Украины. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, это произошло после новых атак на энергетическую инфраструктуру страны, что "еще больше подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время военного конфликта".

"Уже в третий раз менее чем за месяц несколько блоков Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС снизили уровень мощности во время масштабных боевых действий в стране, а на трех объектах звучала сигнализация об авиационном налете", - сказал Гросси.

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Он также сообщил, что одна из команд МАГАТЭ, дислоцированная в Украине, была вынуждена укрыться и сообщила, что слышала детонации взрывчатки на среднем расстоянии от атомной станции. При этом на расстоянии примерно 300 метров от этого места был замечен пролет военных объектов:

"Наши команды, размещенные в Украине, стали свидетелями того, как растущая нестабильность энергетической инфраструктуры Украины в результате частых военных атак в последние месяцы влияет на способность безопасно эксплуатировать атомные электростанции страны".

Стоит отметить, что в своем заявлении Гросси не упомянул, что очередная атака на энергетическую инфраструктуру Украины была осуществлена страной-агрессором.

Атака по энергосистеме Украины 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, энергосистема Украины снова оказалась под массированной атакой России. Из-за массированного обстрела увеличились отключения света. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за ракетной атаки отключение света будет увеличено.

В свою очередь в ДТЭК сообщили, что Россия в ходе массированного удара атаковала теплоэлектростанции компании, было повреждено оборудование.

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