Россия совершает очередную массированную ракетную атаку против энергосистемы Украины, заявляет министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, энергетики на текущий момент принимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать любые негативные последствия для энергосистемы.

"Враг продолжает свой террор. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями", - заявил он в публикации Facebook.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет в Telegram, что из-за ракетной атаки отключения света сегодня будут увеличены.

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А генеральный директор Yasno подчеркивает, что без света на текущий момент 3 очереди из 6.

"Обновленные графики для Днепра ищите на сайте и в приложении. Киев - в процессе обновления, будут доступны вскоре", - отметил он в Facebook.

Приложение "Киев Цифровой" присылает гражданам уведомление, что начинаются экстренные отключения света:

"Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что надо срочно помочь энергосистеме".

ДТЕК опубликовал измененные графики отключения света для 6 групп. Видно, что в Киеве изменения коснулись 2 группы. В частности, если раньше света не должно было быть с 06:00 до 08:00, то его не будет до 11:00. 3 группы — ранее отключения были с 07:00 до 11:00 — теперь с 07:00 до 14:00.

Для 5 группы отключения должны были длиться с 10:00 до 14:00, теперь — до 15:00.

В Тернопольской ОГА заявили, что из-за массированной ракетной атаки 50% людей в области остались без света.

"Объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно. Отключено 50% потребителей области", - говорится в сообщении.

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