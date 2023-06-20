Член Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, компания DP World, на втором году полномасштабной войны, начала сотрудничество с российской госкорпорацией "Росатом".

Один из крупнейших в мире операторов контейнерных перевозок DP World подписал договор с Росатомом о развитии Северного морского пути. Об этом сообщил правозащитник, общественный деятель и волонтер Александр Аронец, который призвал Национальный инвестиционный совет при Президенте Украины исключить из его состава султана Ахмеда Бин Сулайема, владельца DP World, а правоохранительные органы проверить сотрудничество арабской компании с Росатомом.

"Друзья, с удивлением из новостей узнал, что член Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, компания DP World, на втором году полномасштабной войны, начала сотрудничество с российской госкорпорацией "Росатом". DP World инвестировал средства в развитие контейнерного терминала ТІС в городе Южный, а значит хорошо знает положение дел в области морских перевозок в Украине из-за агрессии России, подписал с государственной корпорацией "Росатом" соглашение о развитии Северного морского пути, стратегического проекта РФ для обхода санкций. По словам Мишустина, премьера РФ, развитие Северного морского пути - это стратегический проект, который дополнительно принесет в бюджет России около 20 трлн руб. Которые, очевидно, будут использованы для усиления Вооруженных сил России", - отметил правозащитник.

По его словам, Росатом одна из самых запятнанных государственных корпораций, которая играет значительную роль в войне в Украине.

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"Еще более токсичным и опасным для Украины сотрудничество арабской компании с РФ делает тот факт, что партнером DP World выступает государственная корпорация "Росатом". Трудно найти более запятнанную российскую гражданскую компанию, чем государственная корпорация "Росатом". С весны 2022 года она участвует в захвате крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС, и поддерживает боевое состояние арсенала ядерных ракет, которыми Кремль постоянно угрожает миру. По данным американского издания The Washington Post, "Росатом" еще и импортирует компоненты для российских танков и авиации, пользуясь тем, что против нее не внедрены никакие ограничения. Сама корпорация "Росатом" находится под украинскими санкциями, а компании, которые входят в корпорацию, под санкциями США", - указал он.

Компания DP World в 2020 году приобрела 51% контейнерного терминала ТІС в Южном, то есть работает в Украине.

"По моей информации, сотрудничество DP World с "Росатом" стало шокирующей новостью для крупнейшего партнера арабской компании в Украине – компании "ТІС". Украинская фирма известна активной патриотической позицией. Ее основатель Андрей Ставницер в начале войны навел украинскую артиллерию на свой дом в Киевской области, где тогда находились оккупанты: уничтожили и оккупантов, и дом. Одесская компания "ТІС" помогала создать Superhumans Center – центр реабилитации военных во Львове и помогает ВСУ. Сам Андрей Ставницер является соучредителем известного благотворительного фонда "Корпорация монстров" и вместе с другими бизнесменами открыл в Польше склад гуманитарной и медицинской помощи Украине", - объясняет Александр Аронец.

Правозащитник готовит обращение в Национальный инвестиционный совет при Президенте Украины с требованием об исключении султана Ахмеда Бин Сулайема.

"Очевидно, что это партнерство угрожает национальной безопасности Украины. Поэтому султан Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор Группы компаний DP World (объединении Арабские Эмираты) должен быть исключен из перечня членов инвестсовета, а СНБО должен рассмотреть возможность наложения санкций", - заключает Александр Аронец.