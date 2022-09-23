По словам первого заместителя министра экономики Кудина, рынок Украины пока полностью обеспечен горючим.

Министерство экономики, несмотря на частичное возвращение акциза, не ожидает повышения цен на топливо в Украине в ближайшее время.

Как сообщила пресс-служба министерства, об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

"По нашему мнению, время для частичного возврата акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно, мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем", - сказал Кудин.

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По его словам, размер акциза составляет 3,5-4 грн за литр. Но именно на столько сейчас должны упасть цены на топливо в Украине. Снижение стоимости топлива - это общемировая тенденция, которая связана с подешевением нефти.

"Цена на нефть на мировых рынках пошла вниз. Три месяца назад она достигала 120 долларов за баррель, а сейчас - на уровне 88 долларов за баррель. Это очень значительное снижение. Мировая экономика получила большую инфляцию в основном за счет роста цен на энергоносители", - отметил Кудин.

Также он подчеркнул, что дефицита горючего в ближайшее время на розничном рынке не ожидается.

"Рынок пока полностью обеспечен горючим. Мы наблюдаем даже профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита. Сегодня произошла полная диверсификация поставок, и Украина – это первая страна в Европе, которая полностью отказалась от российских нефтепродуктов", - подытожил Кудин.

Возврат акциза на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательства по НДС до 7 процентов с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые крутые шоковые времена покупать топливо по приемлемой цене.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения", которым предусмотрен возврат акциза на топливо. А 21 сентября - во втором чтении и в целом.

Финальной версией проекта предусмотрены следующие ставки: бензин - 100 евро за 1 тыс. литров, дизель – 100 евро за 1 тыс. литров, газ - 52 евро за 1 тыс. литров.

Ставка НДС для всех видов топлива остается на уровне 7%.

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