Энергоблок №1 ЮУАЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта

Параллельно с нагрузкой первого блока выполняется разгрузка второго энергоблока.

15 апреля 2020 года в 13:00 после завершения текущего ремонта энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети Украины. Во время текущего ремонта, который согласно с оперативной заявкой длился с 10 апреля, была выполнена гидроочистка теплообменного оборудования.

После завершения текущего ремонта на первом блоке, согласно утвержденным планам, на ЮУАЭС начнется средний планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива на энергоблоке №2. Таким образом, параллельно с нагрузкой первого блока выполняется разгрузка второго энергоблока.

По состоянию на 14 часов 15 апреля оборудование первого, второго и третьего блоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. 15 апреля 2020 года он составляет 0,10 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Справка. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат № 3).