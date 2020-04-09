Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи - цены на нефть резко подскочили

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8,62% до $35,67 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти, сообщил в четверг источник в ОПЕК.

Читайте такжеНорвегия впервые за 18 лет может сократить добычу нефти

По словам высокопоставленного источника из РФ, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи, пишет Рейтер.

Оба источника сообщили, что группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки.

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 миллиона баррелей в сутки, но только с рекордного уровня в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле, сообщил в четверг источник, проинформированный о нефтяной политике королевства.

РФ готова сократить нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+ приблизительно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщили Рейтер два источника, близкие к правительству.

Второй источник подтвердил, что 2 миллиона баррелей это максимальная планка сокращения для РФ. РФ в марте добывала 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть резко выросли в четверг после сообщений о том, что Россия и Саудовская Аравия согласовали сделку о существенном сокращении добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8,62% до $35,67 за баррель к 17:40, на WTI - на 9,57% до $27,49 за баррель.