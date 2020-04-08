Цены на нефть подскочили в надежде на сокращение добычи

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,32% до $32,80 за баррель.

Нефть уверенно дорожала в среду, при этом WTI прибавила более 6% благодаря надеждам, что встреча ОПЕК и партнеров в четверг приведет к сокращению производства для стабилизации обвалившихся из-за пандемии коронавируса цен.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,32% до $32,80 за баррель к 8:54, а на WTI - на 6,43% до $25,15 за баррель, пишет Рейтер.

Саудовская Аравия, страны-члены ОПЕК и Россия, скорее всего, договорятся снизить производство, но соглашение может зависеть от того, пойдут ли на сокращение США. Министерство энергетики США во вторник сообщило, что объем производства в стране уже снижается и без участия правительства.

“Саудовская Аравия и Россия продолжают вырабатывать сделку... Очевидно, что США должны быть вовлечены”, - сообщили аналитики ANZ Research.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США подскочили на 11,9 миллиона баррелей до 473,8 миллиона за неделю, завершившуюся 3 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 9,3 миллиона баррелей.