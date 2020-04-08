Киевлянам обещают, что коммунальные платежки за март "похудеют" на 500 гривень

Стоимость тепла и горячего водоснабжения в платежках за март для киевлян снижена почти на треть. В среднем одно домохозяйство сэкономит около 500 грн.

Благодаря снижению цен на газ начисления за горячую воду для населения за март уменьшены на 29%, а за централизованное отопление - на 32%, сообщил на брифинге директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

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«За март перерасчет является рекордным. По услуге централизованного отопления скидка почти 32% и на 29% - за услуги горячего водоснабжения», - сказал Лопатин.

Он отметил, что среднем одно домохозяйство за март сэкономит около 500 грн.

По его словам, тариф за 1 Гкал в марте составит 1125 грн - вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн за Гкал.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

В марте оптовая цена на природный газ для нужд населения составила 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.