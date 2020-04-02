В Киеве 5 апреля начнут отключать отопление

По данным Гидрометцентра, со следующей недели среднесуточная температура в Киеве будет выше 8 градусов.

Процесс отключения отопления в жилых домах Киева начнется 5 апреля, сообщил в соцсети Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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«С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах. Не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции», - написал он.

По словам Пантелеева, по данным Гидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура в Киеве составит выше 8 градусов, что дает основания завершить отопительный сезон.

Он отметил, что процесс завершения отопительного сезона продлится 2-3 дня.

Как сообщал УНИАН, текущий отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября 2019 года.

Согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.