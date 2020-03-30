Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

Кличко напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в конце этой недели в столице завершится отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос СМИ.

Читайте такжеКиевлянка получила "космическую" платежку на 53 тысячи гривен - коммунальщики говорят, что это не ошибка (видео)

«По нормативам мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», - сказал Кличко.

Он напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления.

Как сообщал ранее УНИАН, благодаря снижению цен на газ начисления за горячую воду в феврале уменьшены на 24%, а за централизованное отопление - на 26%, поэтому киевляне в марте получат платежку меньше.