Транзит газа через Украину сократился более чем на 50%

Несмотря на это, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпромом" в соответствии с новым транзитным контрактом.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-марте 2020 года сократился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,1 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

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В частности, в марте транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,6 миллиарда кубометров, что на 18% больше, чем за февраль этого года, но на 36% меньше, чем за март 2019 года.

В компании отметили, что, несмотря на это, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпромом" в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 миллиардов кубометров в год (178 миллионов кубометров в сутки).

Как сообщал УНИАН, в 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 3,2% до 89,58 миллиарда кубометров.

В 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,774 миллиарда кубометров.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.