Стоимость нефти преодолела очередную психологическую отметку: цены упали ниже $23

Цены на нефть Brent проложили снижение из-за опасений дальнейшего сокращения спроса. Также на настроение инвесторов влияют негативные данные по распространению коронавируса.

На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent упала на 8,34%, до $22,84 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Негативно на динамику сырьевого рынка повлияли усилившиеся опасения падения спроса. Сегодня снижение майских фьючерсов на нефть может продолжиться, считают эксперты. В отсутствие каких-либо позитивных новостей они продолжат движение в диапазоне $20–24 за баррель, пишет РБК.

На прошлой неделе цены на нефть дважды тестировали уровень $30 за баррель.

С начала месяца стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.

Сейчас крупнейшим производителем нефти является США. Добыча нефти в этой стране составляет около 13 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия в рамках сделки о сокращении добычи между странами ОПЕК производила в первом квартале 2020 года 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 апреля Саудовская Аравия планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до 12,3 млн баррелей в день.