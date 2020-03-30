Цена на нефть WTI впервые с 2002 года упала до $20 за баррель

Стоимость Brent также упала - до $23,5 за баррель

Цена на майские фьючерсы марки нефти West Texas Intermediate (WTI) обвалилась на 5,85%.

Согласно данным лондонской биржи ICE, по состоянию на 05:10 по Киеву баррель WTI торгуется за $20,32.

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На минимуме в ходе торгов на лондонской бирже ее цена достигала $20,06. Стоимость WTI не достигала этой отметки с февраля 2002 года.

На нынешних торгах также на 7% упала стоимость Brent, до $23,28 за баррель.

Как сообщал УНИАН, 9 марта цена нефти марки Brent упала на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

Снижение цен связано со срывом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией, которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать добычу нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос

Так, ОПЕК предлагал продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти (на 2,1 млн баррелей по сравнению с 2016 годом) и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года из-за влияния коронавируса.

Россия при этом не возражала против продления сделки, но не хотела дополнительного сокращения добычи. Предполагалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тыс. баррелей придется на другие страны, крупнейшая из которых - Россия.