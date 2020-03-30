Кабмин предлагает назначить Ольгу Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды

Ранее Буславец занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде назначить Ольгу Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди в обновленном составе правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Ранее Буславец занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

11 марта Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина исполняющим обязанности главы министерства.