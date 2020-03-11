Кабмин назначил и.о. главы Минэкоэнерго

Исполняющим обязанности главы Минэкоэнерго стал первый замминистра Виталий Шубин.

Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина исполняющим обязанности главы министерства, сообщила пресс-служба Минэкоэнерго.

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Согласно сообщению на сайте министерства, Шубин в 2004-2011 годах работал на госпредприятии "Энергорынок" (юрисконсультом отдела претензионно-исковой работы, а затем начальником юротдела департамента правового обеспечения).

С 2011 года по 2014 год работал на различных должностях в частном энергетическом холдинге ДТЭК.

С 2014 года по 2016 год - руководитель юрдепартамента, заместитель директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов в частной компании "Энергетические ресурсы Украины".

В 2017-2018 годах - руководил Арцизской ветровой электростанцией, а также возглавлял по совместительству Измаильскую, Килийскую и Суворовскую ветровые электростанции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Новоизбранный премьер-министр заявил о четырех вакансиях министров в новом правительстве, в том числе о вакансии на позицию министра энергетики и защиты окружающей среды.

29 августа 2019 года на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва министром энергетики и защиты окружающей среды был назначен Алексей Оржель. Таким образом, Министерство энергетики и угольной промышленности и министерство экологии были объединены в одно ведомство.