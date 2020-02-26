Энергоатом в 2019 году сэкономил на закупках более 1 миллиарда гривен

Такой весомой экономии удалось достичь, прежде всего, благодаря постоянной и систематической работе Энергоатома.

В 2019 году ГП «НАЭК «Энергоатом» через электронную систему закупок было объявлено 5 тыс. 776 закупок на общую сумму 18 млрд 727 млн ​​грн. Из них 5 тыс. 55 закупок по предусмотренным Законом Украины «О публичных закупках» процедурам – открытые торги и переговорная процедура, и 721 – допороговые.

По итогам 2019 года экономия (разница между ожидаемой стоимостью закупки и ценой победителей) на закупках Энергоатома составила 1 млрд 86,1 млн грн.

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Такой весомой экономии удалось достичь, прежде всего, благодаря постоянной и систематической работе Энергоатома, направленной на привлечение к участию в торгах более широкого круга потенциальных поставщиков. Результатом такой работы стала активная конкурентная борьба между участниками закупочных аукционов. Показатель уровня конкурентности в открытых торгах (среднее количество предложений на одну закупку) в 2019 году увеличился на 8,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,5*.

Энергоатом как оператор всех действующих АЭС Украины для обеспечения выполнения своей производственной программы закупает товары, работы и услуги, которые отличаются сложной технической составляющей и жесткими требованиями к участникам торгов. Удовлетворить потребность в товарах, работах и ​​услугах Компании может достаточно ограниченное количество участников соответствующего рынка. Именно поэтому показатель конкурентности торгов является высоким и свидетельствует об успешности принятых мер для привлечения большего количества новых поставщиков, достижения максимальной экономии и эффективности при закупках.

Всего в 2019 году участие в закупках Энергоатома, проводимых через электронную систему закупок, приняли 3 тыс. 157 уникальных участников, из которых 1 тыс. 263 (40%) принимали участие в закупках Компании впервые. В течение прошлого года было подано около 13 тыс. тендерных предложений.

*Согласно данным модуля аналитики BI ProZorro средний показатель конкурентности закупок по Украине составляет 2,8.