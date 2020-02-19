Милованов предложил правительству объявить конкурс на нового главу "Нафтогаза"

Действующий контракт Коболева истекает в конце марта 2020 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на заседании Кабинета министров предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз Украины", но премьер-министр отклонил его предложение.

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Об этом в своем Telegramm-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт Коболева истекает 10 марта. Аваков сказал, что вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили", - написал он.

Справка УНИАН. Андрей Коболев с 1999 по 2002 гг. работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.

С 2002 по 2010 год работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.

С 26 марта 2014 года — председатель правления компании. Действующий контракт Коболева истекает в конце марта 2020 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.