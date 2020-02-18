«Нафтогаз» провел консультации с инвесторами о перспективе выхода на IPO

По словам главы НАК, успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность.

Национальная акционергая компания «Нафтогаз Украины» получила от возможных инвесторов положительный отзыв о перспективе размещения акций компании на бирже, написал на своей странице в Facebook глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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«На прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода Группы «Нафтогаз» на IPO (Initial Public Offering - первичное публичное размещение акций компании – УНИАН) и получил очень положительный отзыв», - отметил он.

По словам Коболева, успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность).

«Из приятного - команду «Нафтогаза» положительно воспринимает рынок, поскольку мы «выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей». А такие вещи вдохновляют. Сильно», - написал глава НАК.

Как сообщал УНИАН, в феврале глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в нынешнем виде НАК «Нафтогаз Украины» не может быть приватизирована или выведена на IPO, поскольку для этого газовые хранилища должны быть переданы другой государственной компании.

В 2017 году глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что продажа миноритарного пакета акций компании (15%), которая может состояться в 2020 году, позволит государству получить 10 млрд долл. дохода, а также сделает необратимыми позитивные реформы в компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.