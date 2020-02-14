Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за тепло в январе

Ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением НКРЭКУ их разделили.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему граждане получили две платежки за тепло в январе.

Как сообщает правительственная пресс-служба, по словам Гончарука, этой зимой снижена сумма в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Но за январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года», - сказал премьер.

Он пояснил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, - разные, следовательно, и платежки две.

«Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия», - подчеркнул Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство продолжает работать над тем, чтобы платежка для украинских семей и в дальнейшем была меньше.

«В этом сезоне общая сумма за этот отопительный сезон уже меньше до 30%, чем в 2019 году», - утверждает Гончарук.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

11 февраля НКРЭКУ одобрила проект постановления, которым устанавливается минимальная плата за услуги по распределению газа для новых бытовых потребителей и потребителей, которые не потребляли газ в прошлом году. Окончательное утверждение документа после прохождения обсуждения может состояться в начале марта.

В частности, минимальный уровень потребления составит 39 куб. м - для потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи, 126 куб. м - для потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, 314 куб. м - для тех, кто использует газ комплексно, в том числе для отопления.