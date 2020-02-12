Украинцы, которые не потребляли газ, все равно будут платить за его транспортировку

По словам главы НКРЭКУ, потребитель должен платить за возможность доступа к инфраструктуре и ее обслуживание.

Украинцы с нулевым потреблением газа будут платить минимальную стоимость за его транспортировку, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк на брифинге.

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«Вчера Нацкомиссия одобрила уже акт, согласно которому люди, у которых нулевое потребление, будут получать минимальную платежку, то есть будут платить минимальные средства за транспортировку. Например, дом будет получать (платежку – УНИАН) на 20 грн в месяц за транспортировку», - сказал он.

По его словам, совсем ничего не платить за обслуживание газовых сетей нельзя, поскольку потребитель должен платить за возможность доступа к инфраструктуре.

«Транспортировка – это обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, и всегда был под давлением, и чтобы в любое время открыли конфорку и он работал, чтобы работала аварийная служба, техники… Плата за транспортировку была, есть и будет", - подчеркнул Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля НКРЭКУ одобрила проект постановления, которым устанавливается минимальная плата за услуги по распределению газа для новых бытовых потребителей и потребителей, не потреблявших газ в прошлом году. Окончательное утверждение документа после прохождения обсуждения может состояться в начале марта.

В частности, минимальный уровень потребления составит: 39 куб. м - для потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи, 126 куб. м - для потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, 314 куб. м - для тех, кто использует газ комплексно, в том числе для отопления.

Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.