«Схема Курченко»: трем экс-таможенникам и капитану судна сообщили о подозрении

Правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и фигурантов преступной схемы.

В Одессе трем экс-таможенникам и капитану судна сообщено подозрение в причастности к так называемой схеме бизнесмена Сергея Курченко по хищению топлива.

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Как проинформировали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.

Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе из Украины импортируемого топлива в качестве транзита.

«Этим они способствовали предприятиям, которые были подконтрольны бизнесмену, в уклонении от уплаты налогов. В свою очередь, капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, в целом, по указанной схеме злоумышленники нанесли ущерб госбюджету почти на 600 млн грн.

Как уточнили в прокуратуре, новые фигуранты дела установлены следствием на основании документов, которые были изъяты во время обыска у бывшего сотрудника налоговой милиции (работал в уже ликвидированном Миндоходов). Его арестовали в декабре прошлого года.

«Таким образом (при изучении документов – УНИАН), правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и фигурантов преступной схемы», - акцентировали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года бизнесмен, соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко был объявлен в международный розыск.

В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский райсуд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов.

По данному делу было задержано несколько человек, несколько фигурантов осуждены.

Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению государственных средств.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн.

Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В декабре 2019 года Киевский райсуд арестовал скрывавшегося от следствия бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича, по подозрению в причастности к «схеме Курченко».

По версии следствия, он с июля 2012 года по февраль 2014 года сначала в должности следователя, а затем руководителя следственного подразделения ГУ Миндоходов в Киеве, способствовал участникам упомянутой преступной схемы. В частности, содействовал в том, чтобы они могли избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.